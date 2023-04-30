متحدث الجيش السودانى للقاهرة الإخبارية: الميليشيات لا تلتزم بالهدنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف متحدث الجيش السودانى لقناة "القاهرة الإخبارية": "مستمرون فى تهيئة الظروف المناسبة لنزول الشرطة تدريجيا إلى الشوارع". وأكد متحدث الجيش السودانى أن الجيش مستعد لتحركات ميليشيا الدعم السريع وجاهزون للتصدى لها.

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