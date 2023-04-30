مستشار في الرئاسة الفلسطينية يشيد بالوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 30 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أشاد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، الأحد، بدور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أنها تشكل حماية دينية وقانونية للمسجد الاقصى المبارك.

وقال الرويضي، في بيان، إن ثبات المقدسيين وصمودهم سيحمي المسجد الأقصى المبارك أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي بفرض التقسيم المكاني والسيطرة على باب الرحمة لتحويله إلى كنيس يهودي على طريق إقامة الهيكل المزعوم.

وأكد الرويضي، متابعة القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس المباشرة لما يجري في المسجد الأقصى، خاصة في مصلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على الموقف الفلسطيني الثابت بخصوص القدس ومقدساتها وأنها لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية ورفض كافة إجراءات الاحتلال الهادفة لتغيير معالم المدينة.

وأكد أن المعركة مع الاحتلال في القدس تشمل: محاولات الاحتلال المستمرة لتكريس الضم، وفرض الأمر الواقع، ومنع أي دور أردني أو فلسطيني في المدينة، والثاني صراع الروايات حيث يحاول الاحتلال تسويق رواية مصطنعة وغير موثقه تاريخيا للقدس على حساب الحقيقة التاريخية التي تؤكدها الشرائع والوثائق التاريخية والقانونية والقرارات الدولية.

وأشار إلى أهمية تفعيل قرارات القمم العربية والإسلامية بخصوص الدعم التنموي بالقدس لنحافظ على مواطني القدس ومؤسسات المدينة من محاولات التهجير القسري، خاصة أن هذا الوجود هو خط الدفاع الأمامي عن مقدسات الأمة الاسلامية والمسيحية.

وفا