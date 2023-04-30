وكشف محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى الخرطوم، فى وقت سابق، ملابسات حريق البنك المركزى السودانى بوسط العاصمة السودانية، والذى أضرمت فيه النيران صباح اليوم الأحد.
وقال محمد إبراهيم، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن المعلومات تشير إلى أن بعض الميليشيا قد تسللت إلى منطقة البنك المركزى فى السودان، وأشعلت النيران فيه، لافتًا إلى أن انتهاكات ميليشيا الدعم السريع طالت البنوك والمصارف خلال الأيام الماضية.
وأضاف، أن المعلومات حتى الآن تؤكد أن الحريق جزئيًا فى بنك السودان المركزى، لكنه أشار إلى أن النيران مازالت مشتعلة، وقد تمتد النيران إلى بقية أجزاء البنك، خصوصا وأنه قريب من منطقة الاشتباكات فى الخرطوم.
وتابع، أن الحريق شوهد فى الطوابق العليا من البنك المركزى، متوقعًا أن تشمل النيران كل الطوابق حال عدم التدخل لإطفائها، وأضاف أن عمليات الحرق قد تكون جزءًا من أسلوب عمل الميليشيا، خصوصا أنها لم تكن العملية الأولى من نوعها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بنك السودان المركزى: أموال المودعين بالجهاز المصرفى آمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.