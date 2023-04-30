القاهرة الإخبارية: وقف حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور بعد عطل إحدى السفن

جدة - نرمين السيد - شهدت حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور فى مدينة إسطنبول التركية، حالة من توقف الحركة، بعد عطل أصاب محرك سفينة.



جدة - نرمين السيد - شهدت حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور فى مدينة إسطنبول التركية، حالة من توقف الحركة، بعد عطل أصاب محرك سفينة. جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد.

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