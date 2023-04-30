العالم اليوم - روسيا تستبدل قائدا عسكريا مع اقتراب الهجوم الأوكراني الوشيك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 08:16 مساءً - أعلنت روسيا، الأحد، تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف، قائدا للوجستية العسكرية بدلا من الجنرال ميخائيل ميزينتزيف، في خطوة تأتي بعد تأكيد أوكرانيا أن تحضيراتها لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية شارفت على نهايتها.

تفاصيل القرار

أفاد الجيش الروسي في بيان: "تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف نائبا لوزير الدفاع الروسي مكلفا الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة الروسية"، وفق "فرانس برس".

وكان كوزمنكوف يشغل منذ العام 2019 منصب المدير المساعد للحرس الوطني الروسي ("روسغفارديا").

من جهته، كان ميزينتزيف يتولى القيادة اللوجستية منذ سبتمبر، علما بأنه سبق له تولي قيادة مركز السيطرة على الدفاع الوطني.

ولم يصدر عن الجيش الروسي أو في وسائل الإعلام المحلية، أي إعلان رسمي عن إبعاد ميزينتزيف من منصبه.

مصاعب أمام الإمدادات

وواجه الإمداد اللوجستي الروسي مصاعب جمة منذ بدء حرب أوكرانيا في فبرار 2022. ووضعت إمكاناته على المحك مع قرار الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر، إطلاق حملة تعبئة شملت مئات الآلاف من الرجال سعيا لوقف الخسائر الميدانية التي كانت قواته تمنى بها على يد الجيش الأوكراني المدعّم بأسلحة غربية.

ويأتي الإعلان الروسي بعد يومين من تأكيد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن الاستعدادات للهجوم المضاد "شارفت على نهايتها".

وأضاف في مؤتمر صحفي الجمعة "تم التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئيا. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون".

وتقول كييف منذ أشهر إنها تعتزم شن هجوم لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.