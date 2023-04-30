مجموعة السبع تطالب بتأمين كابلات الإنترنت البحرية

جدة - نرمين السيد - ترغب دول مجموعة السبع فى العمل معًا بشكل أوثق بشأن القضايا الرقمية، وتحديدًا فى حماية كابلات الإنترنت البحرية، خشية استهدافها قياسًا على واقعة تفجير خط الغاز نورد ستريم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وتتطلع دول المجموعة -تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية- إلى تحسين سلامة كابلات البيانات فى قاع البحر، وفقًا للإعلان الختامى لاجتماع وزراء الرقمنة، الذى عقد فى مدينة تاكاساكى اليابانية.

بعد الانفجارات فى خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، هناك مخاوف فى الغرب من احتمال استهداف روابط اتصالات مهمة.

وقال فولكر فيسينج، وزير النقل الألمانى، إنه يجب تأمين الكابلات البحرية بشكل أفضل وإنشاء فائض عن الحاجة، باعتبارها الشرايين الرئيسية للإنترنت العالمى.

ووفقًا لمخططات دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى، يجب الحفاظ على الشبكات متعددة الطبقات لأمن اتصالات البيانات، والتى تشمل الاتصالات الأرضية والبحرية والراديو.