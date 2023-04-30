الاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر: ربع وفيات السودان كان يمكن إنقاذها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر بمنقطة الشرق الأوسط، إن استهداف الأشخاص والهيئات الإنسانية شيء غير مقبول وشىء يتم تحريمه من قبل القانون الدولى الإنسانى، لافتا إلى أن ربع الأرواح التى فقدت منذ بدء النزاع كان من الممكن إنقاذها لو وصلنا إلى أدوات التحكم الأساسية فى الصدمات والإسعافات الأولية.





وأضاف فيصل خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القانون الدولى يؤكد على أهمية حماية المدنيين والطواقم الطبية والصحية والكوادر الإنسانية التى تعمل على تقديم الخدمات. وتابع رئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر بمنقطة الشرق الأوسط: "فى هذه الظروف، تعمل كل الفرق على إمكانية التواصل مع كل الأطراف على الأرض من أجل ضمان الوصول الآمن لتقديم هذه الخدمات بشكل محايد ومستقل". وواصل، أنه بعد أسبوعين وأكثر من الأحداث الجارية حاليا تتكشف الاحتياجات المتفاقمة والتى ستكون فى المستقبل، إذ أن 16% من مستشفيات الخرطوم لاتزال تعمل بطاقتها القصوى وخرجت حوالى 60% من المراكز الصحية عن الخدمة بسبب الأحداث الجارية ونقص المعدات والظروف الميدانية، وهذا الموضوع لا يجب إغفاله.

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