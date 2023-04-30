اقتحام صهيوني جديد للأقصى

اقتحام صهيوني جديد للأقصىجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، يتقدمهم المتطرف "يهودا غليك" صباح اليوم الأحد، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، القول: إن عشرات المستوطنين بينهم المتطرف "غليك" اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشنت قوات العدو الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات واسعة مع قوات العدو.

وكانت قوات العدو قد اقتحمت فجراً، الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاومين وتلك القوات، دون أن يبلغ عن إصابات.

واندلعت أعنف المواجهات على حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة، حيث استهدف الشباب الثائر جنود العدو الصهيوني بوابل من المفرقعات النارية.

وداهمت قوات العدو عدة بلدات في محافظة سلفيت، واعتقلت الأسير المحرر رامي راتب الديك عقب اقتحام منزله في بلدة كفرالديك.

كما اندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وقوات العدو في مخيم العروب شمالي الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية، باندلاع مواجهات على مدخل مخيم العروب، أطلق خلالها جنود العدو الصهيوني الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه الشبان، دون التبليغ عن إصابات.

واندلعت أيضاً مواجهات بين الشبان وقوات العدو في بلدة تقوع وفي بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

واستهدف شبان فلسطينيون من بلدة تقوع مركبات المستوطنين بالحجارة، فيما أطلق جنود العدو الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، دون التبليغ عن إصابات.

وفي بلدة حوسان، أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق عولجت ميدانيا، جراء إطلاق قوات العدو الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت خلال مواجهات في البلدة.

واعتقلت قوات العدو الصهيوني في ساعات متأخرة من الليل شابين فلسطينيين من مدينتي القدس وأريحا.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن شرطة العدو الصهيوني اعتقلت شابا بلدة العيسوية في القدس على خلفية نشر مقطع فيديو له عبر منصة "تيك توك"، وهو يحرق العلم الإسرائيلي.

وفي أريحا، اعتقلت قوات العدو الصهيوني الشـاب محمود الكلوني من حاجز عسكري.

