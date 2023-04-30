نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 30 أبريل 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزهما في مختلف المجالات.

وثمن جلالة الملك دعم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي للمملكة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والعالم.

وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأمريكي في عمان، هنري ووستر.