العالم اليوم - أرباح "بيت التمويل الكويتي" تقفز 133% بالربع الأول من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 05:16 مساءً - ارتفعت الأرباح الصافية لبيت التمويل الكويتي "بيتك" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 133 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 162.1 مليون دينار (529.05 مليون دولار).

وكان "بيتك" قد حقق أرباحا بقيمة 69.5 مليون دينار قبل (نحو 229 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي.

وعزا البنك الإسلامي، في بيان لبورصة الكويت، هذا الارتفاع إلى مساهمة نتائج البنك الأهلي المتحد البحريني الذي أتم الاستحواذ عليه العام الماضي، إذ بلغت أرباح البنك البحريني 45 بالمئة من أرباح بيتك، لتسجل 72.9 مليون دينار (نحو 240 مليون دولار).

وأوضح "بيت التمويل الكويتي" في بيانه أن صافي إيرادات التشغيل قد ارتفع بنسبة 69.5 بالمئة.

وفي فبراير الماضي، أعلن بيت التمويل الكويتي أن ربحه الصافي ارتفع بنسبة 101.7 بالمئة في الربع الرابع من 2022 ليصل إلى 151.944 مليون دينار (497.35 مليون دولار) مقارنة مع مبلغ 75.326 مليون دينار (248 مليون دولار) قبل عام.

وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ارتفعت الأرباح الصافية لـ "بيتك" بنسبة 47 بالمئة لتبلغ حوالي 358 مليون دينار (نحو مليار دولار) مقارنة مع 243.4 مليون دينار (نحو 737.5 مليون دولار) في عام 2021.