الاردن الرابع عربيا بعدد الحصول على تأشيرات الهجرة الى امريكا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 30 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- احتل الاردن المرتبه الرابعة عربيا بالحصول على تأشيرات الهجرة الى الولايات المتحدة . ووصل إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميًا ما يقرب من 493 ألفًا وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022. تمكن تأشيرات الهجرة المواطنين الأجانب من الهجرة إلى الولايات المتحدة للعيش والعمل دون أي من القيود المرتبطة بالتأشيرات لغير المهاجرين. وتتيح للمهاجرين الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ويتم منح تأشيرات الهجرة على أساس: العلاقات الأسرية، والعمل، واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة.

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