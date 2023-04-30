الامير حسين يتحدث كيف تعرف على خطيبته الانسة رجوة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 30 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- قال ولي العهد الامير حسين انه تعرف على الانسة رجوة عن طريق احدى زميلاته .
وبين الامير حسين اليوم السبت ردا على سؤال وجه له خلال جلسة حوارية شارك فيها في منتدى " تواصل " ، عن كيف تعرف على الانسة رجوة قال : تعرفت عليها عن طريق احدى زميلاتي في المدرسة قبل نحو سنتين .
واضاف : كان هناك حديث ولقاء وبعد ذلك تواصلنا بشكل اكبر وقبل فترة تمت الخطبة.
واشار ولي العهد : ان حفل الزفاف قريبا .
يذكر ان الديوان الملكي اعلن سابقا ان موعد زفاف الامير حسين على الانسة رجوة ل سيف سيتم في 1 - 6- 2023 .
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