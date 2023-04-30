زمزم آدم.. امرأة سودانية تنجب وسط ويلات النيران وألم فراق الوطن

جدة - نرمين السيد - أنجبت سيدة سودانية طفلتها بين ويلات النيران والاشتباكات فى السودان، بجانب آلام فراق الوطن الذى فرضته عليها الظروف، حيث كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل القصة الإنسانية الصعبة بعنوان: "زمزم آدم.. قصة سيدة سودانية تنجب وسط ويلات النيران وألم فراق الوطن".





وقال تقرير "القاهرة الإخبارية"، إنه عندما هاجمت ميليشيا الدعم السريع قرية "زمزم" فى منطقة دارفور الغربية، تقطعت السبل بالمرأة الحامل التى لم تتجاوز عامها الـ 23 من العمر، لافتة إلى أن الجيران فروا عبر الحدود إلى تشاد، كما أفاد السكان فى إقليم غرب دارفور بوجود نهب وهجمات انتقامية عرقية.

وقالت زمزم: "كنا خائفين للغاية وأضطررنا إلى المغادرة بسرعة بعد أن ولدت، ليس لدى خيار لأننى ولدت بمفردى بينما كان الجميع يفرون، ثم فررت".

وأوضح التقرير: "وبينما كان الجيران يحزمون أمتعتهم على عجل للمغادرة وسط التفجيرات وإطلاق النار وجدت أدم نفسها وحيدة وكان زوجها قد غادر إلى شرق البلاد بحثا عن عمل، ولم ترد اخبار عنه منهذ فترة".

إلى ذلك، قالت ثريا آدم، لاجئة سودانية: "الناس يفرون من القرية وكنا على وشك المغادرة عندما أخبرنا احد الجيران أن زمزم قد ولدت، وعندما وصلنا كانت قد ولدت بالفعل وتركها الناس وحيدة، قطعنا الحبل السرى للطفل وقمنا بتنظيفها".