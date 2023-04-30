مقتل شاب فى حادث طعن بـ فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقالت النيابة العامة فى العاصمة- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، إنه تم فتح تحقيق فى الواقعة.

ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.