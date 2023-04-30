العالم اليوم - السيسي يؤكد رؤية مصر بشأن الأوضاع في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 03:22 مساءً - أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، رؤية بلاده بشأن الأوضاع في السودان مطالبا بضرورة الوقف الفوري، والدائم والشامل، لإطلاق النار في السودان وأهمية امتناع أي طرف خارجي، عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها.