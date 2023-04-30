العالم اليوم - وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر إلى السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 03:22 مساءً - أعلن الصليب الأحمر الدولي، يوم الأحد، عن وصول أول شحنة مساعدات جوا إلى السودان، في ظل استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع.

وأفاد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن ثمانية أطنان، و"ضمّت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال". يواجه الشعب السوداني وضعا مأساويا بسبب المعارك الدامية بين الجيش والدعم السريع والتي دخلت أسبوعها الثالث، وأدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف الذي يعانون من خروج معظم مستشفيات العاصمة عن الخدمة.

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