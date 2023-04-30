بايدن يهاجم منافذ إخبارية ويتهمها بنشر الأكاذيب

جدة - نرمين السيد - هاجم الرئيس الأمريكى جو بايدن، بعض المنافذ الإخبارية، قائلًا إنها "تنشر أكاذيب قيلت من أجل التربح والسلطة بهدف إثارة الكراهية، فيما قد تكون إشارة لأحد الموضوعات الرئيسية لحملته للانتخابات الرئاسية فى 2024"، واقترنت التصريحات بأحاديث ضاحكة حول قناة فوكس نيوز الإخبارية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وتحدث بايدن، أمس السبت، فى حفل العشاء السنوى لجمعية مراسلى البيت الأبيض، قائلًا إن "الحقيقة مدفونة تحت الأكاذيب"، فى إشارة فيما يبدو إلى نظريات المؤامرة التى زعمت أن فوزه فى انتخابات عام 2020 كان نتيجة عملية تزوير واسعة النطاق.

وقال بايدن: "أكاذيب قيلت من أجل التربح والسلطة، أكاذيب المؤامرة والحقد تكررت مرارًا لخلق دائرة من الغضب والكراهية وحتى العنف".

وأضاف أن تلك الدائرة شجعت السلطات المحلية على حظر كتب وعرقلة سيادة القانون وتجريدنا من حقوقنا وحرياتنا.

وركز بايدن على ما وصفها بأنها "صحافة متطرفة"، ومازح الحاضرين قائلًا إنه إذا وصف قناة "فوكس نيوز" بأنها "صادقة ونزيهة وتقول الحقيقة، فربما أتعرض للمقاضاة بتهمة التشهير".

وفى وقت سابق من هذا الشهر، وافقت شركة "فوكس كورب" على دفع 787.5 مليون دولار، لتسوية دعوى تشهير أقامتها شركة "دومينيون فوتينج سيستمز" فى قضية تركزت حول مزاعم قناة "فوكس نيوز"، بحدوث تلاعب فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح بايدن.

وفى تلميح إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، قال بايدن للحاضرين ساخرًا إن الممثل الكوميدى روى وود جونيور - الذى تحدث أيضًا فى حفل العشاء - عرض عليه عشرة دولارات حتى لا يطيل فى كلمته.

وقال بايدن وسط ضحكات الحضور: "هذا موقف معكوس - الرئيس هو الذى يُعرض عليه مال لإسكاته".

وفى الرابع من أبريل الجارى، وُجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية فى قضية تتعلق بدفعه 130 ألف دولار لإسكات ممثلة أفلام إباحية، خلال حملته الرئاسية لعام 2016. ودفع ترامب ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.