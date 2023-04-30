الاحتلال يحاصر مدرسة فلسطينية فى بيت لحم

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن عددًا من الطلبة بمدرسة "تقوع" أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى صوب المدرسة، بعد محاصرتها.
وأوضح مدير التربية والتعليم فى بيت لحم بسام جبر - فى تصريح صحفى - أن قوات الاحتلال حاصرت المدرسة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بين الطلبة.
وتتعرض مدارس بلدة "تقوع" لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تتمثل بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الطلبة وملاحقتهم واعتقالهم، وعلى صعيد متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة فلسطينيين، بينهم أسير مُحرر، من "بيت لحم"، فى وقت سابق صباح اليوم.
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