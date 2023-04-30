خبير: معارك طاحنة فى السودان.. ومصر كانت صاحبة أول مبادرة لحل الأزمة

جدة - نرمين السيد - قال إبراهيم إدريس، خبير فى الشؤون الإفريقية، إن الوضع العسكرى فى الجزء الأخير من الهدنة الخامسة بالسودان يشهد معارك طاحنة بأسلحة ثقيلة وطيران وقصف لمنطقة معسكر صالحة، وهو المعسكر الضخم لميليشيا الدعم السريع فى ضواحى أم درمان، مشددًا على أن الدولة المصرية كانت صاحبة أول مبادرة لحل الأزمة.





وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "رأينا الآن الجهود المكثفة التى يبذلها موسى فكى، حيث التقى بالرئيس الكينى وبعض المسؤولين، وهناك بعض المعلومات التى بدأت تتسرب بأن هناك إطار جديد بدعم أمريكى لجهود موسى فكى من أجل الوصول إلى اتفاق". وتابع، أن وزير خارجية جنوب السودان تحدث عن احتمال إرسال مبعوثين يمثلان الفريقان المتحاربان "البرهان ودقلو"، مشيرًا إلى وجود بشائر تؤكد وجود رعاية سعودية أمريكية، ولن يغيب الاتحاد الأفريقى، وبخاصة أن موسى فكى يؤكد أن هناك ما سنسمعه ظهر اليوم الأحد بخصوص إيجاد إطار جديد لتهدئة الأوضاع وانتشال السودان من أزمة الصراع العسكرى.

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