نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد وفيات الاشتباكات إلى 425 مدنيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات الاشتباكات إلى 425 مدنيا، مشيرة إلى أن هناك 2091 حالة إصابة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





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