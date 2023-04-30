الصليب الأحمر: نواجه تحديات السلامة والأمن خلال عملنا بالسودان

جدة - نرمين السيد - وأضافت اللجنة الدولية فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نواجه تحديات السلامة والأمن خلال عملنا بالسودان، مشيرة إلى وجود نقص حاد بالأدوية داخل المستشفيات. كما أكدت اللجنة الدولية، تفاقم أزمة أصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن معدلات الحالات يفوق طاقة المستشفيات بالسودان. ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

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