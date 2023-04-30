كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز الردع العسكرى ردا على إعلان واشنطن

جدة - نرمين السيد - ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، تعليقا انتقدت فيه زيارة الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ووصفت الرحلة بأنها "الأكثر عدائية وعدوانية واستفزازًا، وخطيرة بالنسبة لحرب نووية".

وعقد الرئيس الكورى الجنوبى، قمة مع نظيره الأمريكى جو بايدن، وتبنيا "إعلان واشنطن"، الذى بموجبه تشارك الولايات المتحدة المعلومات حول العمليات النووية والاستراتيجية والتخطيط، وستنشر الأصول الاستراتيجية بانتظام فى كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "إعلان واشنطن" بشأن زيادة التطبيق العملى لـ"الردع الموسع" الذى تقدمه الولايات المتحدة هو "نتاج نموذجى للسياسات العدائية الشائنة تجاه كوريا الشمالية".

وأضافت: "يمكن لأى شخص أن يعرف جيدًا أنهم يجعلون الحرب النووية ضد كوريا الشمالية حقيقة واقعة".

واعترضت الوكالة، على تحذير "بايدن" -خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الكورى الجنوبي- من أنه إذا استخدمت كوريا الشمالية أى أسلحة نووية فسيؤدى ذلك إلى "نهاية النظام"، وهى المرة الأولى التى يتحدث فيها "بايدن" عن إنهاء النظام فى الشمال.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية، فى تقريرها، أن الأخطر من ذلك هو أن "بايدن" تجرأ على الإدلاء بتصريحات محمومة ومتهورة حول "نهاية النظام الكورى الشمالى"، كما رفع صوته بشأن "الرد السريع والساحق والحاسم" فى المؤتمر الصحفى بعد المحادثات.

وقالت إنه فى ظل هذا الوضع، من الطبيعى جدًا أن تعزز كوريا الشمالية ردعها العسكرى، الذى يتناسب مع البيئة الأمنية الخطيرة فى الحاضر والمستقبل، مضيفة أن البيان المشترك الذى تعهد بتعزيز الردع النووى ضد تهديدات كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الثلاثى بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يساوى تمامًا "مؤامرة حرب نووية خطيرة تتستر بلافتة الأمن".

وتابعت: "من خلال ذلك، أظهر عملاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مخططهم لغزو كوريا الشمالية بصورة أوضح من ذى قبل".

وأردف البيان أن "تحركات الحرب النووية الخطيرة التى قامت بها الولايات المتحدة والمجموعة العميلة التى تسارع إلى خنق كوريا الشمالية بينما تنكر وجودها فى الوقت نفسه، لا يمكن أبدًا العفو عنها، وسيتعين عليهم دفع ثمن أفعالهم المتهورة".

وفى اليوم السابق، أدانت كيم يو-جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، "إعلان واشنطن" ووصفته بأنه يبين "أكبر رغبة فى ارتكاب عمل عدائى وعدوانى" من جانب سول وواشنطن، وحذرت من أن خطة الحليفين لن تؤدى إلا إلى "خطر أكثر جسامة".