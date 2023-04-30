زيلينسكى: أحمل مسدسا وسأقاتل حتى الموت إذا هاجم الروس مقر الرئاسة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، أوضح زيلينسكى، فى تصريحات لقناة "1+1" التلفزيونية: "أعرف كيف أطلق النار، هل يمكنك أن تتخيل عنوان خبر مثل (الروس يأسرون رئيس أوكرانيا).. هذه وصمة عار، أعتقد أن هذا كان سيمثل وصمة عار".

وأضاف زيلينسكى: "أعتقد أنهم لو كانوا قد تمكنوا من الدخول إلى الإدارة، لما كنا هنا"، مؤكدًا أنه "لم يكن من الممكن أن يعتقل أحد لأن لدينا دفاع مستعد بحزم شديد لشارع بانكوفا، كنا سنظل هناك حتى النهاية".

ولدى سؤاله عما إذا كان يحمل مسدسا وتدرب على استخدامه، أجاب بأنه فعل ذلك، لكنه رفض ما أشير إليه عن إمكانية استخدامه لقتل نفسه بدلاً من القبض عليه، قائلاً: "لا لا لا. ليس (لإطلاق النار) على نفسى. بالتأكيد للرد".

وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا إن وحدات المخابرات الروسية حاولت اقتحام كييف، لكنها هزمت وأخفقت فى الوصول إلى شارع بانكوفا فى وسط المدينة، حيث المكاتب الرئاسية، وذلك فى الأيام الأولى بعد بدء العملية العسكرية، فى 24 فبراير 2022.