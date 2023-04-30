العالم اليوم - نشاط الصناعات التحويلية ينكمش بالصين خلال أبريل بعكس المتوقع

انتم الان تتابعون خبر نشاط الصناعات التحويلية ينكمش بالصين خلال أبريل بعكس المتوقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 12:22 مساءً - انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين بشكل غير متوقع خلال شهر أبريل، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجه الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد كوفيد في ظل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد.

وأظهرت بيانات رسمية من المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الأحد، بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الرسمي في قطاع الصناعات التحويلية قد سجل 49.2، منخفضا من 51.9 في مارس، ليكون دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.

وجاءت القراءة دون التوقعات التي كانت عند 51.4.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، مدفوعا بتحرر الطلب الاستهلاكي بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، لكن إنتاج المصانع تباطأ وسط ضعف النمو العالمي.

وفي نهاية مارس الماضي، أظهرت بيانات رسمية تباطؤ وتيرة نمو نشاط التصنيع في الصين، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على قوة تعافي القطاع الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

أما قطاع الخدمات، فقد كان أقوى ونما نشاطه بأسرع وتيرة في ما يقرب من 12 عاما بعد أن عزز الإلغاء المعلن في ديسمبر لسياسة صفر كوفيد التي كانت تتبعها الصين أنشطة النقل والسكن والتشييد.

ووفقا للمكتب الوطني الصيني للإحصاء فقد جاء المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بالقطاع التصنيعي في الصين لشهر مارس عند 51.9 مقابل 52.6 في فبراير.