مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد آخر التطورات فى السودان

جدة - نرمين السيد - قال محمد إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الهدوء يخيم على المشهد فى الخرطوم، مشيرًا إلى أن هناك أحياء فى جنوب الخرطوم عادت الحياة فيها إلى طبيعتها، وهناك بعض المراكز التجارية فتحت أبوابها وبعض المواطنين يزورون هذه المراكز.





وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عددا كبيرا من مدن العاصمة تشهد هدوءً حذرا من قبل المواطنين، وبخاصة المناطق التى قد تشهد اشتباكات، لذا يتخوف المواطنون من الخروج، ولكن فى جنوب الخرطوم، فإن هناك حركة نسبية للمواطنين. وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم: "ربما هذا هو الهدوء الذى يسبق العاصفة، ونتوقع خلال الساعات المقبلة أن تعود المناوشات فى المناطق المختلفة، وقد نسمع أصوات الرصاص والذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، وبخاصة أن ميليشيا الدعم السريع تسللت لبعض المناطق وتحتل بعض المبانى وهذا هو الأمر الذى صعب من عملية استهدافها من قبل الجيش حيث يحتمون بالمبانى ويطلقون الرصاص".

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