مصرع 9 في حادث تسرب غاز بولاية البنجاب الهندية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 10:26 صباحاً - أفادت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الهندية، اليوم الأحد، بوفاة 9 أشخاص ونقل 11 آخرين إلى المستشفى، بعد حادث تسرب غاز بمدينة لوديانا، بولاية البنجاب الهندية.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، ففي مطلع أغسطس 2022، نُقلت 112 امرأة هندية على الأقل إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع للملابس في جنوب الهند.

عانت العاملات من الغثيان والقيء في مصنع بمنطقة أتشيوتابورام بولاية أندرا براديش الجنوبية.

وذكرت الشرطة لوكالة فرانس برس أن «وضع النسوة مستقر، ولم تسجل أي حالة وفاة، وتم فتح تحقيق في الحادث».

وفي يونيو/ حزيران، وفي نفس المنطقة، فقدت 200 امرأة وعيها بعد تسرب غاز، بحسب قناة «إن دي تي في».

في عام 2020 ، لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وتم نقل المئات إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع كيماويات في فيساكاباتنام، وهي مدينة ساحلية صناعية في الولاية نفسها.

في 1984، تسرب 40 طنا من الغاز من مصنع لمبيدات الحشرات في بوبال (وسط) ما أسفر عن مقتل 3500 شخص غالبيتهم من المقيمين في مدن صفيح في محيط المنشأة، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في التاريخ.