العالم اليوم - البريميرليغ.. مواجهات للخمسة الكبار في مباريات اليوم

انتم الان تتابعون خبر البريميرليغ.. مواجهات للخمسة الكبار في مباريات اليوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 10:19 صباحاً - تتواصل مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتشتمل على مباريات تتضمن 5 من الأندية الكبار في البطولة.

وتبدأ اللقاءات في الساعة الخامسة مساء (بتوقيت أبوظبي) عندما يتوجه المتألق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني حاليا والمدافع عن اللقب، للقاء فولهام.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال الذي لعب مباراتان أكثر.

أما فولهام فيحتل المركز العاشر برصيد 45 نقطة من 32 مباراة.

وكان مانشستر سيتي اكتسح أرسنال في آخر مباراة له بأربعة أهداف لهدف، في حين خسر فولها أمام أستون فيلا بهدف يتيم.

الشياطين الحمر مع أستون فيلا

في الوقت نفسه، يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد في محاولة لاستعاد نغمة الانتصارات بعد أن فرط في الفوز على توتنهام هوتسبر بعد تقدمه بهدفين، ليخرج متعادل بهدفين لمثلهما.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 60 نقطة، في حين يمتلك أستون فيلا 54 نقطى متساويا مع توتنهام.

نيوكاسل

وفي الساعة الخامسة أيضا يلتقي صاحب المركز الثالث، نيوكاسل يونايتد، على ملعبه مع ساوثهامبتون.

وكان نيوكاسل رفع رصيده من النقاط إلى 62 نقطة بعد فوزه على إيفرتون بأربعة أهداف لهدف.

ويتقدم نيوكاسل على يونايتد في سلم الترتيب بنقطتين، ولكنه لعب مباراة أكثر من الشياطين الحمر.

بورنموث وليدز

وفي مباراة رابعة، يلتقي فريقا بورنموث وليدز يونايتد، في مباراة مهمة للأخير لمحاولة الابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث له 30 نقطة متساويا مع نوتينغهام فورست، ويحتلان المركزين 16 و17 على الترتيب، في حين يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

ليفربول

المباراة الأخيرة تجمع ليفربول وتوتنهام وستجري في السابعة والنصف مساء على ملعب الأنفيلد.

وكان ليفربول فاز في آخر 3 مباريات، وكانت الأخيرة أمام وست هام يونايتد وفاز فيها بهدفين لهدف.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 53 نقطة، ويحدوه الأمل على الأقل باللعب بواحدة من البطولات الأوروبية المتبقية (المؤتمر الأوروبي أو الدوري الأوروبي)، حيث أنه يبدو بعيدا بعض الشيء عن التشامبيونزليغ.

أما توتنهام، فيحتل المركز الخامس برصيد 54 نقطة (متساويا مع أستون فيلا) وخاض مباراة أكثر من ليفربول.

ومن هنا يبدو أن مباريات اليوم في البريميرليغ قد تكون حاسمة إلى حد كبير في تحديد المراكز بشكلها شبه النهائي مع بقاء 6 أو 7 مباريات من عمر الدوري الإنجليزي.