رئيس الوفاق الوطنى السودانى: لا مفاوضات قبل استسلام قائد التمرد

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن هذه العملية يجب أن يكون الجيش السودانى حاضرًا فيها وبقوة، إذ تعد القوات المسلحة هى المؤسسة الوحيدة المنظمة فى السودان منذ فترة طويلة.

موضحًا أن هذه العملية شأن داخلى سودانى، لافتًا إلى أن المجتمع الدولى يعرف تمامًا أن ما يحدث فى السودان هو عملية انقلابية متمردة من قِبل ميليشيا الدعم السريع.

وتابع أنه لا يوجد أى شيء رسمى خاص بهذه العملية السياسية، ولن يكون هناك تفاوض قبل أن يسلّم قائد التمرد نفسه إلى القوات المسلحة السودانية.