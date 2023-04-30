مقتل مدنيين اثنين فى قصف أوكرانى على بريانسك

جدة - نرمين السيد - وقال ألكسندر بوجوماز، على تطبيق تليجرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير مبنى سكنى بالكامل وتضرر منزلان آخران... خدمات الطوارئ تواصل العمل فى مكان الحادث".

ولا تعلن أوكرانيا تقريبا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا وعلى الأراضى التى تسيطر عليها روسيا فى أوكرانيا.

وينفى الجانبان استهداف المدنيين خلال الأزمة المشتعلة منذ 15 شهرًا.