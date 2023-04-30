جدة - نرمين السيد - وقال ألكسندر بوجوماز، على تطبيق تليجرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير مبنى سكنى بالكامل وتضرر منزلان آخران... خدمات الطوارئ تواصل العمل فى مكان الحادث".
ولا تعلن أوكرانيا تقريبا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا وعلى الأراضى التى تسيطر عليها روسيا فى أوكرانيا.
وينفى الجانبان استهداف المدنيين خلال الأزمة المشتعلة منذ 15 شهرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل مدنيين اثنين فى قصف أوكرانى على بريانسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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