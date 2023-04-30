القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - قالت بعثة منطقة دونيتسك، بالمركز المشترك الروسى لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية قصفت ليل السبت، مدينة غورلوفكا، وأطلقت عليها 3 قذائف من عيار 152 ملم، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" .





وأوضحت البعثة، فى بيان نشرته عبر تطبيق "تليجرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكنى غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 3 قذائف من عيار 152 ملم". وفى سياق متصل، أعلن المكتب التمثيلى للمقاطعة، التى ضمتها روسيا إليها فى سبتمبر 2022، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضى المقاطعة 48 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 237 قطعة ذخيرة مختلفة العيارات.

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