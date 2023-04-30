العالم اليوم - برشلونة يسحق بيتيس ويقترب من الظفر بالدوري

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 01:19 صباحاً - سجل أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا أهدافا في فوز برشلونة الساحق 4-صفر على عشرة من لاعبي ريال بيتيس ليقترب من لقبه 27 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومع تبقي ست مباريات فقط رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة موسعا الفارق إلى 11 نقطة مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيتيس المركز السادس ولديه 49 نقطة. وبعدما افتتح كريستنسن التسجيل في الدقيقة 14 من ضربة رأس بعد تمريرة رافينيا العرضية صارت مهمة برشلونة أسهل بطرد مدافع بيتيس إدجار جونزاليس، الذي نزل بديلا للمصاب لويز فيليبي في الدقيقة 12 لكنه ترك اللقاء بعد 21 دقيقة لحصوله على الانذار الثاني. واستغل أصحاب الضيافة معظم الفرص في الشوط الثاني وهزوا الشباك مرتين في غضون ثلاث دقائق عبر ليفاندوفسكي ورافينيا. ووسع برشلونة الفارق بهدف عكسي من المدافع جيدو رودريجيز.

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