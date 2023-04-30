وارسو: سنعزز حماية حدودنا مع روسيا بالمعدات والأسلحة الحديثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 12:29 صباحاً - صرح رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي، أن وارسو ستعزز حماية الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية بأجهزة ووحدات حديثة وبأسلحة حديثة.

ووفقا له، سيتم نصب حواجز مادية وإلكترونية على طول الحدود مع روسيا. وقال: "سنعزز وجود حرس الحدود وجميع الخدمات".

وقال رئيس الوزراء البولندي: "التقسيمات الحديثة والأسلحة الحديثة ستوضع هنا. وستضمن تعزيز أمن السكان".

وفي وقت سابق، بنى الجيش البولندي سياجا من ثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة بارتفاع 2.5 متر وعرض ثلاثة أمتار على الحدود مع روسيا، كما يتم إنشاء حاجز إلكتروني على الحدود البولندية الروسية، والذي سيبلغ طوله حوالي 200 كيلومتر.

ومن المتوقع أن يكتمل البناء بحلول 30 سبتمبر، بتكلفة تبلغ 373 مليون زلوتي بولندي (89 مليون دولار)، ووفقا للمشروع سيتم تركيب 2000 عمود و3000 كاميرا فيديو و700 كيلومتر من الكابلات.