بريجوجين يعلن عن تقدم جديد لمقاتلي «فاجنر» في مدينة أرتيوموفسك «باخموت»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 12:29 صباحاً - أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي "فاغنر" تقدموا 100-150 مترا في مدينة أرتيوموفسك اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تبقى 2.98 كيلومتر مربع من أراضي المدينة.

وقال بريغوجين: "اليوم، تقدمت وحدات فاغنر 100-150 مترا في باخموت (أرتيوموفسك).. يتبقى 2.98 كيلومتر مربع من أراضي المدينة".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وقال غاغين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، هذه مسألة وقت.. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90% من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة نيران مدفعيتنا".

من جانب آخر، وجه عسكريون أوكرانيون نداء إلى قادتهم، يشكون فيه من الزج بجنود غير مدربين وإرسالهم إلى جبهة القتال في أرتيوموفسك، مشيرين إلى أن المجندين الذي يتم إرسالهم غير قادرين حتى على إطلاق الرصاص.