الجيش السودانى: دمرنا نحو 25 عربة للميليشيات جنوب غرب جبرة الشيخ

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أكد الجيش السودانى أن العمليات مستقرة فى جميع المناطق بالبلاد، موضحا أن وحدات من الشرطة تتواجد تدريجيا بمناطق جنوب الخرطوم. وأوضح أن جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور نجحت فى الحد من التوتر القبلى، مشيرا إلى أن المتمردين مازالوا يقصفون مناطق محيط القيادة العامة.

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