اشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع جنوب أم درمان

جدة - نرمين السيد - وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن طائرات حلقت بسماء أم درمان، كما سمع دوى أصوات للمضادات الأرضية.

وفى جانب متصل قال عثمان الجندى، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من السودان، إن قوات الشرطة بدأت فى الانتشار بشوارع الخرطوم، موضحًا أن قوات الشرطة موجودة بالفعل فى مدينة أم درمان، التى تعد المدينة الأكثر أمانًا فى السودان منذ بدء الاشتباكات.

وأضاف «الجندى»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اشتباكات فى مدينة حلفا السودانية القريبة من أم درمان، وتعد هذه المرة الأولى التى تشهد تلك المدينة اشتباكات منذ بدء الأزمة.

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طائرات الاستطلاع التابعة للجيش السودانى لم تتوقف عن التحليق فوق العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان والمناطق المجاورة.