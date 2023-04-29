«القاهرة الإخبارية» تستعرض فرحة الفلسطينيين بعد إجلائهم من السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى السياق، قال أحد المواطنين الفلسطينيين لـ"القاهرة الإخبارية": "شعور لا يوصف بالسعادة والاطمئنان وراحة القلب بعد العودة إلى أهلى وأحبابى، بعد 10 أيام صعبة جدًا فى السودان".

وأضاف: "نشكر مصر رئيسًا وشعبًا على تسهيل طريق كامل من معبر أرقين إلى معبر رفح البرى وتأمين الفلسطينيين بالكامل".

فيما قال آخر: "كنا نعيش فى حفرة من النار، كنا خائفين من تفاقم الأحداث فى السودان جدًا، وأكيد نحن سعداء بوصولنا وسط أهالينا، ونسأل الله الأمان للسودان وتعود الأجواء إلى أفضل مما كانت عليه".

وتابع: "نشكر السلطات المصرية على تأمين الطرق وحسن الضيافة والاستقبال".