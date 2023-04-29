الجيش الروسى: قصف قيادة الجيش الأوكرانى فى خيرسون بالأسلحة الدقيقة

جدة - نرمين السيد - وأشار كوناشينكوف فى البيان اليومى لنتائج العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه "تم توجيه ضربة متعددة بأسلحة دقيقة طويلة المدى محمولة بحرا على موقع قيادة المجموعة القتالية المتكاملة الأوكرانية فى خيرسون، وقد تحقق الهدف من الضربة".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية "واصلت عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية فى الضواحى الغربية لمدينة أرتيوموفسك بمنطقة دونيتسك، وقدمت وحدات القوات المحمولة جوا الدعم لفرق الهجوم على الأجنحة".

ولفت كوناشينكوف إلى أن الطيران التكتيكى الروسى والقوات البرية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من مجموعة القتال الجنوبية الروسية أحبطت محاولات أوكرانية لشن هجوما مضادا من مستوطنات تشاسوف يار وكالينينا وكراسنوى فى دونيتسك، موضحا أن الطائرات المقاتلة الروسية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 طلعات جوية، بينما استهدفت مدفعية المجموعة القتالية 58 هدفا ناريا فى تلك المنطقة.

وفيما يخص الخسائر من الجانب الأوكرانى فى دونيتسك، أشار المتحدث باسم الجيش الروسى إلى أن "الخسائر الإجمالية للجانب الأوكرانى فى اتجاه دونيتسك تجاوزت 575 جنديا ومرتزقة أوكرانيًا ودبابتين و3 مركبات قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرّعتين و14 مركبة آلية ومنظومة مدفعية آلية".

ونوه كوناشينكوف عن إسقاط "مروحية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز مى-8 بالقرب من مستوطنة رايجورودكا فى لوجانسك، كما اعترضت القوات الروسية 4 صواريخ من نظام هيمارس للصواريخ متعددة الإطلاق".

بالإضافة إلى ذلك، دمرت أنظمة الدفاع الجوى الروسية 14 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار بالقرب من مستوطنات كوتلياروفكا وتوكاريفكا فى منطقة خاركيف وكريمينايا ونوفودروشيسك وأوبوروتنوفكا فى منطقة لوجانسك، وكذلك مدن كيريلوفكا وسلافنوى فى منطقة دونيتسك.

وذكر المسئول العسكرى الروسى أنه "تم إحباط نشاط 4 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية فى المناطق القريبة من مستوطنات أرتيوموفكا وتيمكوفا وسينكوفكا وكوتلياروفكا".

وأشار كوناشينكوف إلى قصف الطيران وقوات المدفعية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 92 وحدة مدفعية أوكرانية على مواقع إطلاق نار وقوة بشرية ومعدات فى 126 منطقة بأوكرانيا.

وفى منطقة زابوريجيا، قام الجيش الروسى بالقضاء أكثر من 85 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى دبابة واحدة ومدرعتين قتاليتين وثلاث شاحنات ومدفعى هاوتزر، بحسب المتحدث باسم الجيش الروسى.

وبحسب كوناشينكوف، قامت القوات الروسية بالقضاء على 75 جندياً أوكرانياً ومدفعين هاوتزر فى منطقة كراسنى ليمان، نتيجة حملة قصف جوية ومدفعية روسية لمواقع ارتكاز القوات الأوكرانية فى المناطق القريبة من مستوطنات أوستروفسكوى وتيرنى وتورسكوى وسيريبريانكا وجريجوروفكا.

وأفاد كوناشينكوف أيضا بأن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا فى منطقة كوبيانسك، بالإضافة إلى 5 مركبات قتالية مدرعة وعربة ذخيرة وشاحنتان صغيرتان وعدة مدافع دى -20.

وفى خيرسون، قضت القوات الروسية على 20 جنديًا أوكرانيًا ومدفع هاوتزر واحد وسيارتين آليتين، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة الأضرار الناجمة عن القوة النارية الروسية، بحسب كوناشينكوف.