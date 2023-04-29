مراسل القاهرة الإخبارية: انتشار قوات الاحتياطى المركزى بالخرطوم لحفظ الأمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف "إبراهيم"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن قوات الاحتياطى المركزى تتوزع فى شوارع الخرطوم لمكافحة الشغب والحد من عمليات النهب والسرقة فى عدد من المواقع والأحياء.

وأشار إلى أن انتشار تعزيزات الشرطة بشوارع الخرطوم جاء وسط ترحيب شعبى، خاصة أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت العديد من عمليات السرقة والنهب، والجيش السودانى يُحكم الآن سيطرته على الكثير من المواقع، ويقوم بتأمين المراكز التجارية والأسواق والمستشفيات من الأعمال العدائية التى ترتكبها ميليشيا الدعم السريع.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.