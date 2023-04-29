مصدر : محكمة إسرائيلية تنهي جلسة استئناف للنظر بقضية النائب العدوان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 29 أبريل 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- قال مصدر ، الخميس، إن محكمة إسرائيلية أنهت جلسة استئناف مغلقة للنظر بقضية النائب عماد العدوان.

وزار السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، في وقت سابق، النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب ، وفق المملكة .

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.