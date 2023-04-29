عاجل.. الجيش السودانى: ملتزمون بالعملية السياسية التى تقود لقيام سلطة مدنية

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، تأكيد الجيش السودانى أن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بالعملية السياسية التى تقود إلى قيام السلطة المدنية.





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