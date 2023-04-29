الجيش الأمريكى يأمر بوقف وحدات طائرات الهليكوبتر بعد حادثين مميتين

جدة - نرمين السيد - أمر الجيش الأمريكى، بإيقاف وحدات طيران الهليكوبتر التابعة له لمدة 24 ساعة، الأسبوع المُقبل، بعد حادثين مميتين فى الجو خلال الثلاثين يومًا الماضية، بينهما تحطم طائرتى هليكوبتر، من طراز أباتشى، فى ألاسكا يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر، وفقًا لـ abc news.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، وقع فى 29 مارس الماضى، حادث مميت آخر، لطائرتى هليكوبتر من طراز HH-60 Blackhawk، بالقرب من ولاية كنتاكى، ما أسفر عن مصرع 9 جنود. وفى بيان الجيش، جاء أن رئيس الأركان جيمس ماكونفيل، أمر اليوم بإيقاف طائرة بعد الحادثتين اللتين أسفرتا عن مقتل 12 جنديًا، مُضيفًا: هذه الخطوة تشمل كل طيارى الجيش، باستثناء المشاركين فى مهام حرجة، حتى يكملوا التدريب المطلوب. وأضاف أن سلامة الطيارين هى أولويتهم القصوى، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم لمنع الحوادث وحماية الجميع.

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