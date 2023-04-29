المبعوث الأممى: الأطراف السودانية باتت أكثر انفتاحا على المفاوضات

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال الصادق محمد، مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون بالسودان، أن هناك الكثير من الجثث التى لم يتم انتشالها من شوارع الخرطوم منذ اندلاع الاشتباكات قبل أسبوعين، مُشيرًا إلى أن ذلك يُهدد بكارثة بيئية خطيرة بالسودان.

وأوضح محمد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الإنسانى فى السودانى بالغ الصعوبة، لا سيما بعد أن علق عدد من المنظمات العاملة بالسودان لأعمالها المُختلفة منذ اندلاع الاشتباكات، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة من جانب ميليشيا "الدعم السريع" ضد الفرق التابعة لهذه المنظمات.

وأضاف أن هناك حاجةً ماسةً لمساعدات المنظمات الدولية، خاصة فى القطاع الطبى المتأثر بشدة بما شهده السودان على مدى الأسبوعين الماضيين، مؤكدًا أن المستشفيات فى أمس الحاجة لمواد ومستلزمات طبية تمكنها من التعامل مع الأوضاع الجارية فى البلاد.