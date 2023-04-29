نقابة أطباء السودان: ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 411 وفاة و2023 إصابة

جدة - نرمين السيد - أعلنت نقابة الأطباء السودانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية الاشتباكات فى السودان إلى 411 حالة وفاة بين المدنيين، إضافة إلى 2023 حالة إصابة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أكدت نقابة الأطباء السودانية أن عدد الوفيات والإصابات التى تم حصرها أمس الجمعة، بلغ 9 وفيات و65 حالة إصابة، من بينها حالات غير مستقرة. كما أشارت نقابة الأطباء السودانية، إلى وقوع 89 حالة وفاة جراء أحداث الاقتتال الأخيرة فى مدينة الجنينة بإقليم دارفور.

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