مراسل «القاهرة الإخبارية»: هدوء تام فى أم درمان خلال الساعات الماضية

جدة - نرمين السيد - وأشار "الجندي" إلى أنَّ "أم درمان" تعانى من نقص السلع الأساسية وتراكم المخلفات فى الشوارع، مؤكدًا على وجود حالة من التحسن التدريجى للوضع الصحى فى المدينة، نافيًا سيطرة ميليشيا الدعم السريع على أى مواقع فى المدينة.

فيما أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، نزوح عدد كبير من أهالى أم درمان بحري، إلى المناطق التى لا يوجد بها اشتباكات، لافتا إلى سقوط ضحايا جراء اشتباكات عنيفة بمدينة نيالا.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.