متحدث الجيش السودانى: الدعم السريع فقدت كل مقراتها منذ اليوم الثانى

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن الاشتباكات تجرى فى بعض الأماكن بالعاصمة الخرطوم، لكن الأوضاع على مستوى البلاد آمنة وهادئة، لافتًا إلى أن الخرطوم تشهد اشتباكات متقطعة فى مناطق حى المطار، والقريبة من مراكز القيادة.
كما أشار متحدث الجيش السودانى، إلى أن هناك بعض المنصات الإعلامية تحاول تضخيم الأمور لصالح "ميليشيا الدعم السريع"، مؤكدًا أن الميليشيا فقدت كل مقراتها داخل العاصمة، عدا معسكرين، وذلك منذ اليوم الثانى من التمرد.
وبشأن وجود ميليشيا الدعم السريع بالقرب من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، قال العميد نبيل عبد الله: "ليس له قيمة على الأرض فهم متواجدون داخل أماكن سكنية مكتظة بالسكان وتتخذ من المواطنين دروعًا بشرية".
وشدد عبد الله، على أن القوات المسلحة السودانية قادرة على إنهاء الاشتباكات الدائرة فى الخرطوم خلال 48 ساعة، إلا الحسم تأخر لحماية المدنيين بالأحياء السكنية، لافتًا إلى أن الجيش السودانى يشن عمليات تمشيط على مدار اليوم لمحاصرة الميليشيا.
واستطرد: "الصراع الحالى الموجود فى غرب دارفور قبلى، وطبيعته قديم ومتجدد، كما أن هذه المنطقة مليئة بالمشكلات والتعقيدات، وتتعامل معها القوات المسلحة ضمن مكونات المنظومة الأمنية والسلطات المحلية".
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