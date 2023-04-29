مراسل القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تفر من الجيش السوادنى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أنه كانت هناك مواجهات عنيفة فى جنوب الخرطوم، بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، حيث استطاع الجيش السودانى تدمير معسكر هناك وخلف خسائر فادحة فى صفوف ميليشيا الدعم السريع، وتمكن من السيطرة على المنطقة. وتابع أن الجيش السودانى يبدأ خطة جديدة لاستعادة السيطرة وسط فرار قوات ميـليشيـا الدعم السريع.

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