القاهرة الإخبارية: السودان على شفا أزمة غذائية جراء الاشتباكات «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "مع استمرار الاشتباكات فى السودان وتفاقم نقص الغذاء، تزداد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية، حيث يخشى المواطنون فى العاصمة السودانية أن يؤدى تناقص الإمدادات الغذائية إلى مجاعة".
وأضاف التقرير: "الاشتباكات الجارية بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، ألقت بظلال كارثية على المواطنين فى الخرطوم، فبعد أن تضررت أعداد كبيرة من محطات المياه بسبب القصف، فضلًا عن الانقطاع المستمر ولساعات طويلة للتيار الكهربائى تفاقمت الأزمات لتطول المواد الغذائية".
واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.
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