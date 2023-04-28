القاهرة الإخبارية.. نقابة أطباء السودان: استمرار الاشتباكات بعدد من المناطق

جدة - نرمين السيد - قالت نقابة أطباء السودان، فى نبأ عاجل، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك استمرارا للاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيات الدعم السريع المتمردة فى عدد من المناطق بالبلاد، إلى جانب اشتباكات كبيرة حول الأحياء فى الشوارع.





وأضافت نقابة أطباء السودان، أن البلاد تعانى من نقص فى الإمدادات الطبية والأكسجين، متابعة أن هناك نقصا كبيرا فى مخزون الأدوية بولاية كسلا، بالإضافة إلى وجود 12 ألف مريض يعانون أمراض الكلى المزمنة. وتابعت أن انهيار الوضع الصحى أصبح شيكا جدا، حيث لا متابعة جيدة للمستشفيات فى الولايات إلى جانب عدم وجود مسارات آمنة للوصول إلى مناطق تلقى العلاج. ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان والحاكم الفعلى للبلاد عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتى".

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