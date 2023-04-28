العالم اليوم - العلاج الإشعاعي.. تقنية ثورية في علاج الرجفان البطيني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 11:20 مساءً - نجح أطباء أميركيون من مستشفى جامعة واشنطن، وضمن تجربة أولية في علاج بعض المرضى من حالة عدم انتظام ضربات القلب المعروف باسم الرجفان البطيني، معتمدين على تسليط نوع من الأشعة على المنطقة المستهدفة في القلب.

الباحثون على وشك البدء بتطبيق دراسة وتجربة صارمة لإثبات فيما إذا كانت جرعة سريعة وآمنة من الإشعاع لمرة واحدة قادرة على محاربة عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان البطيني المهدد للحياة.

أطباء كلية الطب بجامعة واشنطن بأميركا ومن خلال تجربة بدأت في عام 2017 يقومون بمراقبة أشخاص خضعوا لعلاج رائد لمشكلة عدم انتظام ضربات القلب عبر العلاج الإشعاعي الذي يستخدم عادة في مكافحة السرطان.

جيف باكوس أحد المرضى الذين خضعوا لهذه التجربة وهو متفائل بمدى علاجه التام من مشكلة عدم انتظام ضربات القلب التي رافقته لسنوات طويلة، وهو الآن يضع جهازا منظما لضربات القلب كإجراء احتياطي، وقد اختار الإشعاع التجريبي منذ شهر فبراير الماضي ولا يزال سعيدا بالنتائج.

ووفق الأطباء فإن الإجراء الإشعاعي لعلاج عدم انتظام ضربات القلب يتضمن استخدام مخطط كهربية القلب والتصوير المقطعي ثم تسليط حزمة آمنة من الأشعة التي تسمى فوتونات على المنطقة المستهدفة من القلب لاستعادة النبض الطبيعي.

العلاج المسمى العلاج الاستئصالي الجسيمي لطالما استخدم في علاج الأورام الدقيقة وهو اليوم يعطي بارقة أمل كبيرة لمرضى القلب الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب المهددة للحياة بشكل مفاجئ.

وفي هذا الإطار، قال استشاري أمراض القلب التداخلية الدكتور محمد أندرون: