العالم اليوم - كأس رئيس الدولة.. الشارقة البطل بعد ركلات ترجيح "تاريخية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 10:19 مساءً - في مباراة دخلت التاريخ، بركلات الترجيح "الدرامية"، حقق الشارقة لقب كأس رئيس الدولة في الإمارات، بانتصاره على العين، في نهائي مساء الجمعة.

وبعد التعادل بنتيجة 1-1، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بهدف لمحمد عبد الباسط، رد عليه مهاجم العين كوجو لابا، ذهبت المباراة لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح استمرت 14 ركلة كاملة، أضاع فيها بالركلة الخامسة مدافع الشارقة كوستاس مانولاس، ثم أضاع المغربي المهدي مبارك للعين، الذي كان لديه فرصة لحسم اللقاء بركلته.

بعدها استمرت الركلات من دون إضاعة أي ركلة، حتى الركلة 14 عندما أضاع الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، ليهدي اللقب للشارقة، في ليلة مثيرة على استاد محمد بن زايد.

وبهذا اللقب، حقق "الملك" لقبه رقم 10 في بطولات كأس رئيس الدولة، ليعادل رصيد نادي شباب الأهلي حامل الرقم القياسي بعشرة بطولات.

وكان الشارقة قد حقق لقب الكأس في الموسم الماضي، على حساب الوحدة.